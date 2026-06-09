FirenzeViola Da Novara alla Continassa: chi è Paolo Morganti, prossimo responsabile del Viola Park

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Il profilo del prossimo responsabile del Viola Park. Dal Novara alla Juventus passando per il Catanzaro: la prossima tappa sarà la Fiorentina

Paolo Morganti pronto a diventare il nuovo responsabile del Viola Park. È solo questione di ore, al massimo giorni, e la Fiorentina avrà un nuovo dirigente operativo, pronto a seguire Paratici dopo averlo incrociato in bianconero nella gestione dei centri sportivo della Juventus. Il suo addio al Catanzaro è ufficiale da qualche minuto e c'è attesa solo per l'annuncio da parte della Fiorentina, che affiderà a lui le attività del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Chi è Paolo Morganti? Vediamo la sua scheda.

Da Novara alla Continassa

Nei quattro anni precedenti aveva ricoperto la funzione di Football department organization manager della Juventus, occupandosi della gestione organizzativa delle attività “Area football”, della direzione dei centri sportivi Continassa e Vinovo e della scuola Juventus. Quarantasette anni il prossimo novembre, Morganti è stato anche coordinatore sportivo e direttore generale del Novara.

La carriera da calciatore

Novara che è poi la sua città di nascita, nonché la squadra di cui ha orgogliosamente vestito la maglia come calciatore fin dalle giovanili. In azzurro ha trascorso tredici anni di carriera da difensore, ritirandosi nel 2009. Adesso Morganti potrebbe davvero entrare a far parte della Fiorentina, mettendo le sue competenze professionali al servizio del club di Giuseppe Commisso.