Nicolussi Caviglia ufficiale, Lamptey in arrivo, Bianco al Paok: il punto della situazione
La giornata di oggi ha visto l'ufficialità di Hans Nicolussi Caviglia, dopo aver sistemato gli ultimi dettagli. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2030 ha rilasciato già le prime dichiarazioni in viola ed è stato convocato anche per la trasferta di Torino.
Proprio dai convocati manca Alessandro Bianco che lascia di nuovo la Fiorentina e vola in Grecia, al Paok Salonicco: domani sono previste le visite, la formula è del prestito secco visto che è in scadenza. Assenti anche Kospo che domani verrà impegnato da Galloppa in Primavera, Richardson che, oltre a questioni di mercato, ha anche un problema fisico e Beltran sempre in attesa di una sistemazione.
In entrata ci siamo per il terzino destro del Brighton, Tariq Lamptey, con gli ultimi dettagli da sistemare.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati