Radio FirenzeViola, live anche di domenica: in diretta dalle 14, ecco il palinsesto
Siamo in onda anche oggi su Radio FirenzeViola, pronti a raccontarvi l'attualità di casa Fiorentina. Le nostre dirette partiranno alle ore 14, con Fabio Ferri in onda per due ore fino alle ore 16. Quando partirà il "Viola Weekend", in compagnia di Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola, in diretta fino alle ore 18. A quel punto sarà l'ora di "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti per continuare a discutere di Fiorentina.
L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia? di Tommaso Loreto
1 L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Dagli inviatiZero tifosi al Viola Park. Nessuna contestazione, i giocatori lasciano il cs nel silenzio
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
