Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

vedi letture

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Ancorati al fondo"

La Nazione: "Un'altra illusione, ritorno al passato. Questa è una sconfitta pesantissima"

Corriere dello Sport-Stadio: "A Parma il destino è crudo"

La Gazzetta dello Sport: "Vanoli sempre più giù. Da Sousa a Motta, tutti i nomi di Paratici"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, solo un’illusione. Con il Parma un’altra sconfitta. Tifosi furiosi: "Vergognatevi""

Tuttosport: "Vanoli, un disastro. Fiorentina: e ora?"