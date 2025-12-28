Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Ancorati al fondo"
La Nazione: "Un'altra illusione, ritorno al passato. Questa è una sconfitta pesantissima"
Corriere dello Sport-Stadio: "A Parma il destino è crudo"
La Gazzetta dello Sport: "Vanoli sempre più giù. Da Sousa a Motta, tutti i nomi di Paratici"
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, solo un’illusione. Con il Parma un’altra sconfitta. Tifosi furiosi: "Vergognatevi""
Tuttosport: "Vanoli, un disastro. Fiorentina: e ora?"
L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia? di Tommaso Loreto
1 L’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Dagli inviatiZero tifosi al Viola Park. Nessuna contestazione, i giocatori lasciano il cs nel silenzio
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Luca CalamaiCosa mi aspetto da Paratici. Tre idee di mercato. Le proteste del Centro Coordinamento e della Fiesole fondamentali per la salvezza. Ferrari imiti il suo amico Pradè
