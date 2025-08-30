Le prime parole di Nicolussi Caviglia: "Non vedo l'ora di scendere in campo. Kean? Siamo fratelli"

Hans Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina (QUI il comunicato del club gigliato). Il centrocampista valdostano arriva dal Venezia con la formula del prestito oneroso, a 1 milione di Euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze del calciatore in maglia viola fissato a 7 milioni. Per il classe 2000, che prenderà la maglia numero 14, un contratto quinquennale, in caso di riscatto ovviamente, a 900mila Euro a stagione.

Nicolussi Caviglia ha commentato così ai microfoni ufficiali del club gigliato il suo approdo alla Fiorentina: "Le prime sensazioni sono ottime. Non sto a dire quanto sia bello questo luogo per lavorare. Le premesse sono ottime e io sono a disposizione. Ce la metterò tutta in campo. Ho già incontrato il mister e non vedo l'ora di scendere in campo già domani".

Qui c'è tanta concorrenza ma ha scelto la Fiorentina

"Fa parte del gioco ed è normale che sia così. Cercherò di far valere le mie caratteristiche. Sono veramente felice di iniziare".

L'anno scorso è stato uno dei giocatori che ha segnato di più su punizione

"E' un fondamentale che alleno da sempre e sul quale lavoro. E' una cosa che mi piace molto fin da piccolo. Anche l'anno scorso mi sono sempre allenato e cercherò di portarla avanti anche quest'anno perché per me è importante".

Ritroverà Moise Kean

"Con lui c'è un'amicizia che va avanti da tanto tempo perché è da quando abbiamo 8 anni che giochiamo insieme. Ci unisce una fratellanza diversa dal resto. Sono contento di unirmi a lui e che lui si sia trovato bene qui. Cercherò di seguire le sue orme. Gli ho scritto e non vedo l'ora di vederlo domani".