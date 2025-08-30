Bianco in prestito secco al Paok: domani le visite mediche

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

L'assenza di Alessandro Bianco dai convocati per Torino è giustificata da motivi di mercato. Il centrocampista infatti, dopo i prestiti alla Reggiana e al Monza andrà di nuovo in prestito secco (essendo in scadenza). Il giocatore domani sosterrà le visite mediche in Grecia per andare al Paok Salonicco. 