Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina, il comunicato del club
Dopo le visite mediche di ieri, adesso è ufficiale: Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista valdostano arriva dal Venezia con la formula del prestito oneroso, a 1 milione di Euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze del calciatore in maglia viola fissato a 7 milioni. Per il classe 2000, che prenderà la maglia numero 14, un contratto quinquennale, in caso di riscatto ovviamente, a 900mila Euro a stagione. Di seguito il comunicato della Fiorentina:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C. Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordito in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14".
