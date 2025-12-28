Da Pioli a Iachini, Sousa e Motta, le idee di Paratici. Gazzetta: "Vanoli all'ultima spiaggia"

Fiorentina-Cremonese sarà l'ultima spiaggia di Paolo Vanoli, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. Da quanto riferisce la Rosea, l'attuale allenatore viola resterà in sella alla panchina fino al match di domenica prossima al Franchi, poi sarà Fabio Paratici a prendere le redini del gioco e a decidere sul futuro della guida tecnica. La sconfitta di ieri col Parma ha peggiorato ancor di più la posizione dell'attuale allenatore, il dirigente ex Juve diventerà a breve il nuovo direttore dell'area tecnica del club di Commisso e da quando diventerà operativo - verosimilmente tra una settimana - sceglierà non solo sul mercato, ma anche sull'allenatore. E in questo senso, in caso di addio con Vanoli, le opzioni sono al momento tre.

Innanzitutto, visti i due allenatore già a libro paga, la Gazzetta non esclude che Paratici possa sondare la disponibilità di Stefano Pioli a tornare (qualora non volesse, dovrebbe necessariamente trattare la risoluzione per limitare i danni da parte della Fiorentina, a quel punto alla ricerca di un'altra figura). Poi, i nomi che tasterebbe Paratici sarebbero tre: il primo è Paulo Sousa, già tecnico viola una decina di anni e oggi allo Shabab Al Ahli; il secondo è Thiago Motta, conosciuto bene dal dirigente ma ancora sotto contratto con la Juventus, infine il terzo porta a Beppe Iachini, un allenatore con cui raggiungere la salvezza per poi rimandare il tutto alla prossima estate.