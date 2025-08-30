I convocati di Pioli per Torino: ci sono Piccoli e Nicolussi Caviglia, out Richardson e non solo

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:20Primo Piano
di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina, che domani scenderà in campo a partire dalle 18:30 per affrontare il Torino. Presenti tra i convocati i volti nuovi Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia. Out invece per motivi probabilmente legati al mercato Bianco, Beltran e Richardson, ed il giovane Kospo. Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sohm, Sabiri. 
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.