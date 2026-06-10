Ndour piace al Napoli ma la Fiorentina lo valuta 30 milioni: Psg alla finestra

Ndour piace al Napoli ma la Fiorentina lo valuta 30 milioni: Psg alla finestraFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Cher Ndour viene considerato un punto fermo dalla Fiorentina ma, grazie alle prestazioni in crescendo nel club e in quelle in maglia azzurra (Under 21 e le due gare in nazionale maggiore), qualche squadra ha iniziato a bussare alla porta del Viola Park. L'ultima voce da Napoli parla infatti di un interessamento della squadra di Allegri, con il ds Manna che si sarebbe già informato con Paratici, il quale ha risposto però con una richiesta da minimo 30 milioni di euro.

Una valutazione alta sia per la stima della dirigenza sia perché la metà andrà nelle casse del Psg che dunque resta alla finestra.