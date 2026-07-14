Il Napoli punta gli esterni viola: occhi su Dodo ma anche su Fortini
Il Napoli continua a monitorare il mercato degli esterni e, oltre al nome di Dodô, tiene sotto osservazione anche quello di Niccolò Fortini. Il giovane laterale di proprietà della Fiorentina è finito nei radar del club azzurro, che sta valutando diversi profili per rinforzare la corsia in vista della prossima stagione.
Se Dodô resta uno dei principali candidati per la fascia destra, il Napoli considera Fortini un'opzione di prospettiva, complice la crescita mostrata dal classe 2006 e le qualità che ne hanno fatto uno dei giovani più interessanti del vivaio viola. Forte del contratto in scadenza il prossimo anno, il calciatore si può liberare per una cifra non altissima.
L'interesse del Napoli conferma come Fortini abbia attirato l'attenzione anche delle big del campionato dopo il percorso di crescita compiuto nelle ultime stagioni. Al momento non risultano trattative avanzate tra i due club, ma il suo nome resta annotato nella lista dei dirigenti partenopei insieme a quello di Dodô.
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