Fiorentina, allenamento al Viola Park tra volti nuovi, droni e il ritorno di Kean

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La Fiorentina 2026/27 ha mosso i primi passi sul campo dello stadio Davide Astori: il primo allenamento della stagione del centenario ha mostrato una squadra rinnovata, tra nuovi volti e dettagli inediti come i kit bianchi e l’utilizzo dei droni per monitorare la seduta. Al Viola Park erano presenti circa 150 tifosi, che hanno sfidato caldo e traffico per assistere alla prima uscita pubblica della squadra guidata da Fabio Grosso. Sul campo spazio ai nuovi acquisti Viery, Dragusin e Atta, oltre ai giovani aggregati dalla Primavera, mentre Moise Kean è tornato a indossare gli scarpini dopo il problema alla tibia ma ha lavorato ancora a parte. Seduta con lavoro atletico, possesso palla e partitella finale, dove Arthur Atta ha già mostrato qualità e personalità. Anche Alex Jimenez ha svolto il primo lavoro con il gruppo prima di proseguire con esercizi individuali. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.