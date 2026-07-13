Cessioni, la Fiorentina fa cassa: già ottenuti 14 milioni, Fazzini può portarne 8

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che ha riguardato i guadagni fatti dalla Fiorentina nel corso del suo mercato. Dopo il trasferimento di Lucas Beltran al River Plate, il Basilea ha acquistato a titolo definitivo Jonas Harder per 2 milioni di euro, con i viola che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Altri 4 milioni sono arrivati dalla cessione di Lorenzo Amatucci al Deportivo La Coruña. È inoltre vicino il passaggio di Jacopo Fazzini al Cagliari con un prestito oneroso da 500 mila euro e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Complessivamente, la Fiorentina ha già incassato circa 14 milioni, riducendo il passivo del mercato estivo, che al momento resta intorno ai 28 milioni tra acquisti e cessioni.