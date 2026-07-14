Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta al Viola ParkFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Prosegue il ritiro della Fiorentina iniziato domenica sera al Viola Park. Dopo la prima doppia seduta della giornata di ieri, anche oggi lo staff di Fabio Grosso ha previsto un allenamento al mattino per i calciatori che poi scenderanno in campo allo stadio Curva Fiesole anche nel pomeriggio, con l'orario d'inizio della seduta previsto per le ore 17.30. Questo secondo allenamento, come tutti quelli di queste prime due settimane di ritiro, saranno libere all'accesso dei tifosi che vorranno sfidare il caldo e vedere la prima Fiorentina di Grosso prendere forma.