Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: inizia il ritiro al VP

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: inizia il ritiro al VPFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Inizia il ritiro estivo aperto ai tifosi. Oggi sarà il primo giorno di doppie sedute per la Fiorentina al Viola Park: un allenamento mattutino a porte chiuse e uno pomeridiano, indicativamente alle 17:30, che potrà essere seguito dai sostenitori viola dagli spalti dello stadio "Curva Fiesole". Dalle 16:00 alle 20:00 sarà inoltre aperto il Viola Village con spettacoli e intrattenimento per chi raggiungerà il centro sportivo di Bagno a Ripoli.