Calciomercato
Moreno, futuro da decidere: oltre a Monza e Strasburgo spunta il River Plate
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Il futuro di Matìas Moreno dovrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Il difensore viola è al centro di diverse attenzioni di mercato e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il River Plate alla lista delle società interessate al suo cartellino. Il club argentino si è informato sulla situazione del giocatore, valutando la possibilità di riportarlo in Sudamerica. Una pista che si aggiunge a quelle già emerse nelle scorse settimane e che portano al Monza e allo Strasburgo, entrambe società alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.
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Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme graziedi Lorenzo Di Benedetto
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