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Moreno, futuro da decidere: oltre a Monza e Strasburgo spunta il River Plate

Moreno, futuro da decidere: oltre a Monza e Strasburgo spunta il River PlateFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Il futuro di Matìas Moreno dovrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Il difensore viola è al centro di diverse attenzioni di mercato e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il River Plate alla lista delle società interessate al suo cartellino. Il club argentino si è informato sulla situazione del giocatore, valutando la possibilità di riportarlo in Sudamerica. Una pista che si aggiunge a quelle già emerse nelle scorse settimane e che portano al Monza e allo Strasburgo, entrambe società alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.