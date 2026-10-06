Movimenti in difesa: Ranieri rinnova, obiettivo Tiago Gabriel, "momentaccio" Pongracic
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La difesa della Fiorentina ha una certezza in più in Luca Ranieri che ha annunciato il rinnovo a Sky fino al 2029, con opzione per un altro anno. Il tutto mentre in questi giorni si parla insistentemente del difensore del Lecce Tiago Gabriel. Difficile però che possa arrivare già a gennaio.
Per entrare il portoghese dovrebbe prima uscire Pongracic che è finito dietro nelle gerarchie viola ed anche in Nazionale non sta vivendo un momento brillante: in 4 gare di nations League il ct lo ha utilizzato solo un tempo contro la Spagna all'andata.
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