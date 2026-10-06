Tiago Gabriel in viola? Serve l'uscita di Pongracic. Per la Nazione operazione difficile a gennaio
Il mercato della Fiorentina a gennaio potrebbe dipendere anche da una possibile uscita in difesa. In questo scenario si inserisce il nome di Tiago Gabriel, centrale del Lecce che continua a essere accostato ai viola. Al momento non ci sono però certezze sulla concretezza dell’operazione, che potrebbe entrare nel vivo soltanto con l’avvicinarsi della sessione invernale. Sul portoghese, valutato quasi 30 milioni di euro, c’è anche lo Sporting Lisbona, che aveva fatto un passo indietro nell’ultimo giorno del mercato estivo.
Una cifra simile rende difficile pensare a un acquisto immediato: Paratici potrebbe quindi valutare con Mendes, agente del difensore, una formula per rimandare il pagamento del cartellino. Il primo nodo da sciogliere, tuttavia, riguarda Pongracic. Prima di muoversi concretamente per Tiago Gabriel, la Fiorentina avrebbe infatti bisogno di incassare una cifra importante dalla cessione del croato. Solo a quel punto il club potrebbe decidere di accelerare i contatti con il Lecce. Lo riporta la Nazione.
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