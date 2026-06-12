La missione ai Paratici e Ferrari in America volge al termine tra riserbo e caffè "amichevoli"
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Nelle prossime ore faranno rientro in Italia i dirigenti della Fiorentina Paratici e Ferrari dopo giorni spesi con la famiglia Commisso nel massimo riserbo. La prossima settimana, in conferenza, saranno dette le linee guida. Nel frattempo in America il ds avrebbe anche rivisto il suo ex presidente al Tottenham Levy, incontro che ha destato inevitabilmente tanta curiosità anche se ufficialmente si è trattato di un caffè tra vecchi amici.
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