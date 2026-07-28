Calciomercato Moreno al Venezia: trattativa in dirittura d'arrivo, ecco i dettagli

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La Fiorentina e il Venezia stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione a titolo definitivo del difensore. I viola si tutelano con una grossa percentuale sulla rivendita.

Quella di Matias Moreno al Venezia è un'operazione in fase avanzata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it cessione del classe 2003 argentino in laguna è molto vicina a chiudersi. Secondo quanto raccolto, la Fiorentina e gli arancioneroverdi stanno discutendo proprio in queste ore gli ultimi dettagli dell'accordo. La formula individuata è quella del trasferimento a titolo definitivo, ma con una clausola che tutela fortemente i viola: una percentuale importante sulla futura rivendita del giocatore.

Una scelta che permette alla Fiorentina di monetizzare subito, senza però perdere del tutto il controllo sul futuro di Moreno. La strategia viola è la stessa linea che il club di Rocco Commisso sta seguendo su diversi giovani della rosa: cedere a titolo definitivo per dare spazio e minuti, ma inserendo controriscatti o percentuali per non chiudere definitivamente la porta.