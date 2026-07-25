Dalla Turchia: Fabbian piace al Besiktas dove ritroverebbe Italiano

vedi letture

Secondo il giornalista turco Serkan Morova, che ha parlato sul suo canale youtube del mercato del Besiktas, ha parlato di un interesse del club per il centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian. Il giocatore ritroverebbe Vincenzo Italiano, tecnico del Besiktas, che lo ha già allenato al Bologna, che poi però a gennaio lo ha ceduto alla Fiorentina con obbligo di riscatto alla salvezza, come poi è avvenuto. Il centrocampista è stato spostato proprio dall'ex allenatore viola da mezzala a trequartista.