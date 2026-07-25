Fiorentina-Venezia, trattativa in corso per Matias Moreno

Fiorentina-Venezia, trattativa in corso per Matias MorenoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:55News
di Redazione FV

Matias Moreno, difensore argentino della Fiorentina, non ha ancora accettato l'offerta del Wrexham con cui la dirigenza viola aveva già un accordo di massima. Per lui spunta la possiblità di restare in serie A visto che il neo promosso Venezia sta intavolando una trattativa per il difensore viola che ha fatto tutto il ritiro al Viola Park con la Fiorentina per poi essere escluso dalla tournée inglese proprio per motivi di mercato, non rientrando nel progetto tecnico di Fabio Grosso. Lo riporta SkySport.