FirenzeViola Provaci ancora "Masta": l’argentino con la mano fasciata sfida l'amico-nemico Nico Paz

Mastantuono si prepara per scendere in campo con la mano fasciata. C'è grande aspettativa: sfiderà l'amico-nemico, Nico Paz

Ci sarà ancora Franco Mastantuono domani in attacco contro il Como di Cesc Fabregas. L’ex River Plate ha subito un’operazione alla mano nella serata di lunedì, motivo per cui scenderà in campo fasciato all’Artemio Franchi. Niente di grave, altrimenti non sarebbe della partita: Paolo Vanoli, anzi, si aspetta molto da lui. È il momento di aggiungere quella dose di fantasia che lo contraddistingue per battere uno degli avversari più tosti del campionato italiano.

Il ritorno col jet lag

Un avvio di stagione altalenante per il classe 2007, che si è presentato a Firenze, ad agosto, accolto da più di 500 tifosi all’aeroporto di Peretola. Il ragazzo sta prendendo confidenza con la Serie A, dimostrandosi comunque estroso e coraggioso. La prestazione di Genova, negativa in genere, ha condizionato anche lui, che era tornato solo due giorni prima dall’Argentina dove aveva celebrato l’addio di Lionel Messi alla Nazionale albiceleste.

Il duello con Nico Paz

Adesso Mastantuono dovrà inserire la marcia e regalare gioie a questa Fiorentina. Gli è richiesto per crescere e fare ritorno al Real Madrid in un futuro prossimo. Ricordiamo che in caso di Europa la dirigenza viola potrà trattare coi blancos la permanenza dell’attaccante per un altro anno. Ma prima i risultati: il duello a distanza col connazionale Nico Paz è già iniziato. I due sono il futuro dell’Argentina e si daranno battaglia per dimostrare di meritarla.