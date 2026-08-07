Mastantuono ufficiale, le prime parole e la verità sullo stipendio

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Oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Franco Mastantuono dal Real Madrid alla Fiorentina. L'argentino ha rilasciato anche le sue prime parole da giocatore viola al sito ufficiale dichiarando: "Ieri stato un giorno molto speciale per me. Avevo molta voglia di venire qui è mi sta piacendo molto. Ho scelto la Fiorentina perché è una squadra con molta storia e davvero ero molto entusiasta di poter giocare per un club così importante. Grazie ai tifosi per l'affetto che ho ricevuto ieri quando sono arrivato e che sappiano che hanno appena accolto un giocatore che combatterà e lotterà per raggiungere i nostri obiettivi" alludendo alle centinaia di tifosi che erano all'aeroporto ad aspettarlo.

La formula confermata dal comunicato dei due club è di un prestito secco fino al 2027 e su chi pagherà lo stipendio del giocatore si sono saputi alcuni dettagli, ossia che in partenza è stato stabilito che la Fiorentina coprirà il 60% dell'ingaggio di questa stagione. Percentuale che può arrivare anche al 100% se dovessero concretizzarsi alcune condizioni legate ovviamente al rendimento e obiettivi del giocatore stesso e della squadra.