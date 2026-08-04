La maglia numero 10 già "ritirata" a Gudmundsson in queste amichevoli

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La Fiorentina ha annunciato oggi che in questa importante stagione, del Centenario, ritirerà la maglia più importante della storia viola, la numero dieci. In onore di chi la storia l'ha scritta ossia Giancarlo Antognoni che, dopo aver iniziato con la maglia numero 7, l'ha a lungo indossata. In queste amichevoli pre-stagionali non era infatti passato inosservato un particolare, ossia che Albert Gudmundsson, l'ultimo viola ad aver indossato il 10 sulle spalle, ha sempre giocato con il 9. Nè lui né altri, segnale evidente dunque che per quella maglia la Fiorentina avesse in serbo qualche sorpresa. Che oggi è arrivata con l'annuncio del ritiro stagionale.

L'annuncio della Fiorentina

"In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni. (...) In suo onore e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina".