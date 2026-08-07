Mastantuono: "Avevo molta voglia di venire a Firenze. Ho parlato con Grosso, ecco cosa devo migliorare"

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Franco Mastantuono, da pochi minuti ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Queste le sue prime dichiarazione da giocatore gigliato:

Franco, il primo giorno a Firenze, sei emozionato? "Beh si grazie mille. La verità è che è stato un giorno molto speciale per me. Avevo molta voglia di venire qui è mi sta piacendo molto".

Perché hai scelto la Fiorentina? "Perché è una squadra con molta storia e davvero ero molto entusiasta di poter giocare per un club così importante

Qual'è stata la tua prima impressione del Viola Park? "È incredibile. Un bellissimo centro sportivo, dove le persone sono molto gentili e disponibili e questo ti fa stare bene".

Hai già conosciuto alcuni dei tuoi nuovi compagni? "Si si, ho già avuto l'opportunità di conoscerne alcuni e di salutarli. Sono stati tutti molto gentili con me e questo mi rende felice".

Hai già parlato con mister Grosso? "Si ho parlato con il mister, mi ha accolto nel modo migliore e spero di poter allenarmi presto per giocare".

Quali sono le tue caratteristiche principali e in quali aspetti ti piacerebbe migliorare? "Le mie caratteristiche principali penso siano quelle di un giocatore offensivo che arriva spesso nell'area avversaria e mi piacerebbe migliorare la parte difensiva. So che qui in Italia ci si lavora molto, ed è molto buona, vorrei migliorarla anche io".

Molti argentini hanno vestito la maglia della Fiorentina, ne conosci alcuni? "Si, certo. Ho parlato con diversi ragazzi e mi hanno caldamente consigliato di venire qui. Mi avevano parlato molto bene del club, per cui è stato anche questo un motivo per cui ho scelto la Fiorentina".

Pronto per iniziare? Hai un messaggio per i tifosi? "Certo prontissimo. Grazie per l'affetto che ho ricevuto ieri quando sono arrivato e che sappiano che hanno appena accolto un giocatore che combatterà e lotterà per raggiungere i nostri obiettivi".