Tutto sull'operazione Mastantuono: ecco quando dovrebbe arrivare a Firenze

vedi letture

In attesa di capire quando sbarcherà a Firenze, la giornata che va in archivio ha visto la Fiorentina chiudere per l'approdo di Franco Mastantuono alla corte di Grosso. Un'operazione che garantisce ai viola uno dei talenti più importanti al mondo, pagato 63 milioni di euro dal Real Madrid solo un anno fa anche se reduce da una stagione in chiaro-scuro. La speranza di tutti è che Mastantuono possa rilanciarsi a Firenze dove la Fiorentina lo aspetta a braccia aperte per consegnargli il ruolo sulla fascia destra al fianco di Kean.

Tutto sull'operazione Mastantuono

Il classe 2007 argentino arriva in prestito secco per un anno con il Real Madrid che contribuirà a pagare l'ingaggio da circa 3,5 milioni di euro al 50%. In un primo momento i procuratori dell’attaccante avevano fatto pressione sul Real per riportare il fantasista in Argentina. Le merengues si sono opposte e Mastantuono ha scelto l’Italia, nonostante le lusinghe di mezza Europa. Il Milan, principale concorrente della Fiorentina, non ha riscontrato la preferenza del giocatore e soprattutto del Madrid. Alla fine, nonostante le smentite puntuali della società viola, è arrivata la fumata bianca. Tra i vari dettagli è comparso anche un gentlemen agreement che permetterebbe alla Fiorentina di rinnovare il prestito in caso di Europa o Champions League a fine stagione.

Il calciatore è atteso a Firenze nella giornata di domani, giovedì, così da presentarlo ai tifosi a margine dell'amichevole contro il Deportivo la Coruna, o al più tardi venerdì a meno di ulteriori cambi di programma.