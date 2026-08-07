Tmw, ancora nessuna offerta ufficiale del Bologna per Piccoli: c'è distanza tra club

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Il Bologna è seriamente interessato al centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli, per completare l'attacco dopo l'arrivo di Dovbyk dalla Roma e la partenza di Dallinga direzione Genova. Ma il club rossoblù sta riflettendo e non ha ancora fatto pervenire un'offerta concreta al club viola, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, perché la valutazione del giocatore è ritenuta alta. La Fiorentina non è disposta a cedere il giocatore in prestito e chiede una cifra di 18-20 milioni, considerando che lo aveva pagato 25 un anno fa e che il 10% andrà al Cagliari.

Ottime sensazioni dalla preparazione per Piccoli

Roberto Piccoli è reduce da un ottimo periodo di preparazione ed è andato a segno consecutivamente nelle amichevoli contro il QPR, il Watford e il Real oltre ad una doppietta nell'allenamento congiunto con la Primavera. Ieri sera invece l'attaccante ha giocato solo un piccolo spezzone contro il Deportivo visto che ha giocato titolare Kean. Un segnale quello che con l'azzurro senza problemi fisici il titolare è proprio Kean, dovendosi accontentare di poco spazio.

Pre-allerta per il sostituto

Alla finestra anche il Parma, visto che la Fiorentina come sostituto di Piccoli avrebbe già individuato Mateo pellegrino.