Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: si presenta Inao Oulai
Prosegue l'avvicinamento della Fiorentina all'amichevole contro il Deportivo La Coruna, ultimo test prima dell'inizio degli impegni ufficiali della nuova stagione. Alle ore 14 è infatti in programma la presentazione ufficiale di Chris Oulai, ultimo volto nuovo della rosa gigliata. Il nuovo acquisto si presenterà ai media e ai tifosi nel corso della conferenza stampa organizzata dalla società, raccontando le sue prime impressioni dopo l'arrivo a Firenze e le aspettative per questa nuova esperienza.
Allenamento di rifinitura. E domani l'amichevole
Concluso l'appuntamento con la stampa, la squadra si ritroverà al centro sportivo per sostenere una seduta di allenamento pomeridiana. Sarà l'ultima occasione per lo staff tecnico di mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e atletici in vista della sfida contro il Deportivo La Coruna, un banco di prova importante per valutare la condizione del gruppo a pochi giorni dall'inizio della stagione.
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