Le parole di Giuseppe Commisso e la dieci ritirata per Antognoni: prove di disgelo?

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Tra le notizie di giornata nel mondo viola c'è stato anche il messaggio del presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, in vista delle celebrazioni per il Centenario del club. Il numero uno viola ha annunciato il suo imminente arrivo a Firenze insieme alla madre Catherine, sottolineando il valore simbolico del traguardo dei cento anni e definendo l'evento del 29 agosto come "un abbraccio collettivo" tra la squadra, la città e i tifosi.

Nel lungo messaggio, Commisso ha poi dedicato un ampio passaggio a Giancarlo Antognoni, definendolo "la Fiorentina", "Firenze" e "il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10". Proprio per rendergli omaggio, il presidente ha annunciato che la maglia numero 10 sarà ritirata esclusivamente per la stagione 2026/27, quella del Centenario, come riconoscimento del posto unico occupato dall'ex capitano nella storia del club. Da capire adesso se questo passo verso la bandiera viola servirà per ricucire lo strappo (Antognoni nelle sue ultime uscite ha fatto capire di non voler partecipare alla festa a causa delle frizioni avute con l'attuale proprietà negli ultimi anni). Il presidente ha infine ribadito che le celebrazioni saranno rivolte non solo alla storia della Fiorentina, ma anche al suo futuro, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e l'identità viola in un anniversario destinato a rappresentare uno dei momenti più significativi della storia del club.

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