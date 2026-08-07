Fortini-Fabbian-Thorstvedt, triangolo Fiorentina-Sassuolo

Fortini-Fabbian-Thorstvedt, triangolo Fiorentina-SassuoloFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:16Primo Piano
di Redazione FV

Il Sassuolo pensa al terzino della Fiorentina Niccolò Fortini, come anticipato oggi da Firenzeviola. Il giocatore potrebbe rientrare in un discorso tra il club neroverde e la Fiorentina per Thorstved, come conferma stasera Sky Sport, per il quale gli emiliani aspettano però un'offerta econosmica dai viola. Anche se la trattativa potrebbe essere slegata.

Anche Fabbian possibile carta da giocare

E tra le due società - sempre secondo Sky Sport - un'altra carta da mettere sul piatto è anche il prestito di Giovanni Fabbian, che comunque piace anche alla Lazio e al Bologna squadra nella quale ritornerebbe dopo che, alla fine dei sei mesi di prestito, la Fiorentina lo ha obbligatoriamente riscattato dopo la salvezza proprio dai rossoblù.