FirenzeViola Antognoni e la mano tesa della Fiorentina. Ma l'Unico 10 ancora non ha detto sì

vedi letture

Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it ci sono gli aggiornamenti sulla possibile presenza di Giancarlo Antognoni per la festa del Centenario della Fiorentina in programma il prossimo 29 agosto. Giorno in cui verrà anche ritirata la maglia numero 10 proprio in suo onore, su decisione annunciata dal presidente Giuseppe Commisso che a fronte delle parole della bandiera viola che aveva annunciato di non voler partecipare alle celebrazioni, ha teso una mano nei confronti di Antognoni sottolineando la sua importanza nella storia del club. Il messaggio del presidente però per adesso non è bastato a convincere l'Unico 10 che non ha parlato pubblicamente ma è ancora più verso il no che verso il sì all'invito della Fiorentina.

Le parole di Viviano

Tra i tanti pareri emersi sulla questione in questi giorni, anche quello di Emiliano Viviano che a Radio Firenzeviola ha detto: “Ovviamente spero che Antognoni cambi idea, perché non c’è festeggiamento della Fiorentina senza di lui. Giancarlo ha le sue ragioni e le rispetto. Credo che ciò che ha fatto Joseph Commisso Commisso sia doveroso e sia la normalità in ritardo, anche perché non si può conoscere e rispettare la storia. E Antognoni è la storia".

Il presidente sarà stato aiutato nella sua decisione.

“E va bene così, è giusto che chi viene da fuori venga aiutato. Pure io lo farei. Sono sicuro che Paratici abbia detto la sua. Senz’altro avrà avuto l’umiltà di capire che cosa era stato sbagliato. Si sta andando nella direzione giusta, sia dal punto di vista del mercato che comunicativo”.