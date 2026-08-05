Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Mastantuono, ultimi dettagli: il "colpo da aeroporto" è vicino. E la formula va bene così. Gudmundsson ha convinto Grosso. Lo "scacco matto" della Fiorentina ad Antognonidi Andrea Giannattasio
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1 Mastantuono, ultimi dettagli: il "colpo da aeroporto" è vicino. E la formula va bene così. Gudmundsson ha convinto Grosso. Lo "scacco matto" della Fiorentina ad Antognoni
Copertina
FirenzeViolaIl falso problema di Mastantuono: quando il valore assoluto del calciatore trascende il contesto
Angelo GiorgettiKean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
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