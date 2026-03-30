Mandragora verso il recupero: tanto lavoro extra e ottimismo sul mediano
Sebbene non sia ancora tornato ad allenarsi in gruppo, filtra un cauto ottimismo sul recupero in tempi brevi di Rolando Mandragora. Il giocatore punta a rientrare a pieno regime entro il fine settimana, così da prendere parte alla trasferta di sabato a Verona. Non sarà semplice, visto che mancano pochi giorni alla partita, ma la determinazione del classe ’97 fa ben sperare. Domani la Fiorentina riprenderà la preparazione al centro sportivo: il suo obiettivo è quello di svolgere almeno una parte di seduta con il resto dei compagni. Il centrocampista campano ha raggiunto il Viola Park anche oggi, nonostante il giorno libero, per sottoporsi al piano di terapie che lo aiuterà a tornare a disposizione quanto prima. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it!
Leggi anche: Mandragora al Viola Park per le terapie: filtra ottimismo per sabato
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati