FirenzeViola Mandragora al Viola Park per le terapie: filtra ottimismo per sabato

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Rolando Mandragora continua il suo percorso personalizzato per il recupero dall’infortuno al polpaccio che lo ha costretto a sedersi in tribuna una settimana fa contro l’Inter. Il centrocampista campano ha raggiunto il Viola Park anche oggi, nonostante il giorno libero, per sottoporsi al piano di terapie che lo aiuterà a tornare a disposizione quanto prima. Per il momento l’ex Torino sta svolgendo un programma specifico, concordato con lo staff medico, che gli permetterà di gestire al meglio la sua condizione atletica.

Filtra ottimismo dal Viola Park.

Sebbene non sia ancora tornato ad allenarsi in gruppo, filtra un cauto ottimismo sul recupero in tempi brevi di Mandragora. Il giocatore punta a rientrare a pieno regime entro il fine settimana, così da prendere parte alla trasferta di sabato a Verona. Non sarà semplice, visto che mancano pochi giorni alla partita, ma la determinazione del classe ’97 fa ben sperare. Domani la Fiorentina riprenderà la preparazione al centro sportivo: il suo obiettivo è quello di svolgere almeno una parte di seduta con il resto dei compagni.

La stagione e i numeri di "Rolly".

Non sarà stato un cecchino come l’anno scorso, ma Mandragora sta comunque dando il suo apporto in termini realizzativi. Non scordiamoci che a fronte di una stagione maledetta un po’ per tutti, il ragazzo ha messo a referto 7 reti. Si tratta del secondo miglior marcatore della rosa in tutte le competizioni, a pari merito con Piccoli. Prima di loro soltanto Gudmundsson e Kean, entrambi a quota 9. Mandragora è anche il secondo calciatore viola per presenze: 39, come Dodo. Il suo rientro potrà quindi rivelarsi determinante.