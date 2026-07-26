Dagli inviati
Al via il ritiro della Fiorentina a Teddington, De Gea e Kean a parte: le immagini
La Fiorentina ha iniziato la seconda parte del ritiro inglese che porterà alla seconda amichevole, con il Watfors. La squadra si trova ora a Teddington, presso il resort "The Lensbury" dove il gruppo viola ha appena iniziato l'allenamento pomeridiano.
Tutti presenti, sotto gli occhi del direttore Roberto Goretti, tranne De Gea, Christensen e Kean che stanno lavorando a parte, con un piano individuale previsto e già dunque programmato. Ecco le immagini realizzate dall'inviato di FirenzeViola.
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Primo Piano
Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuonodi Luca Calamai
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Copertina
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