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Al via il ritiro della Fiorentina a Teddington, De Gea e Kean a parte: le immagini

Al via il ritiro della Fiorentina a Teddington, De Gea e Kean a parte: le immagini
Oggi alle 18:10Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

La Fiorentina ha iniziato la seconda parte del ritiro inglese che porterà alla seconda amichevole, con il Watfors. La squadra si trova ora a Teddington, presso il resort "The Lensbury" dove il gruppo viola ha appena iniziato l'allenamento pomeridiano. 

Tutti presenti, sotto gli occhi del direttore Roberto Goretti, tranne De Gea, Christensen e Kean che stanno lavorando a parte, con un piano individuale previsto e già dunque programmato. Ecco le immagini realizzate dall'inviato di FirenzeViola.

Al via l'allenamento della Fiorentina a Teddington/1
Al via l'allenamento della Fiorentina a Teddington/2