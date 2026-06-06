La Viola sonda Thorstvedt e Koné: ma servono davvero alla mediana di Grosso?

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato al mercato in entrata della Fiorentina, con i nomi dei giocatori del Sassuolo Thorstvedt e Koné che sembrano entrati prepotentemente nel mirino viola alla luce dell'imminente arrivo di Fabio Grosso. Sul primo arrivano conferme anche nella nostra redazione, ma si tratta di un profilo seguito da anni: già l’anno scorso e nell’inverno prima ancora poteva finire a Firenze, ora a maggior ragione con l’avvento di Grosso. Ma è davvero qualcosa che sposterebbe gli equilibri rispetto a ora? Viene da domandarselo lecitamente, considerando che si tratta di una mezzala sicuramente discreta tecnicamente e dal fisico possente, ma mai eccessivamente incisiva nella sua carriera e soprattutto con altri elementi del genere già in organico, vedi su tutti Brescianini appena riscattato.