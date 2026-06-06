FirenzeViola Ma servono davvero? Da Thorstvedt a Laurienté, gli identikit neroverdi che studia la Fiorentina

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Con l’ufficialità di Fabio Grosso in arrivo nei prossimi giorni, continua anche la ricerca della Fiorentina in casa Sassuolo. Nelle ultime ore lo spazio di giornali, radio e media di qualsiasi tipo che seguono le vicende di casa viola si è riempito dei potenziali giocatori neroverdi che potrebbero seguire l’allenatore nell’avventura a Firenze, ma quali di questi potrebbero effettivamente risultare un upgrade nella rosa che fino a poco fa era in mano a Vanoli?

Thorstvedt e Kone, diversamente utili e raggiungibili

Il primo reparto del Sassuolo su cui si stagliano più nomi in orbita Fiorentina è il centrocampo, con Kristian Thorstvedt e Ismael Kone gettonatissimi. Sul primo arrivano conferme anche nella nostra redazione, ma si tratta di un profilo seguito da anni: già l’anno scorso e nell’inverno prima ancora poteva finire a Firenze, ora a maggior ragione con l’avvento di Grosso. Ma è davvero qualcosa che sposterebbe gli equilibri rispetto a ora? Viene da domandarselo lecitamente, considerando che si tratta di una mezzala sicuramente discreta tecnicamente e dal fisico possente, ma mai eccessivamente incisiva nella sua carriera e soprattutto con altri elementi del genere già in organico, vedi su tutti Brescianini appena riscattato.

Il secondo è di tutt’altra pasta. Alla Fiorentina una mezzala box to box come Kone non si vede probabilmente da anni, l’ex Marsiglia unisce muscoli a qualche gol e infatti, rispetto al collega, è appetito anche da club di rango maggiore. Porterebbe certamente qualcosa in più, ma è anche vero che risulta molto più irraggiungibile di Thorstvedt: prezzo molto più alto, concorrenza molto più folta.

Volpato e Laurienté, una differenza abbastanza evidente

L’altro reparto menzionato più volte in questi giorni per l’ipotetico asse di mercato tra Fiorentina e Sassuolo riguarda gli esterni offensivi. I viola dovranno quasi ricostruirli da zero, a Grosso piacciono molto quelli avuti quest’anno ma anche qui si riscontra una certa differenza. Volpato è effettivamente un nome vagliato da Paratici e Goretti, come anticipato ormai da settimane. Non costa eccessivamente, ma non è della stessa caratura di Berardi (infatti si è seduto spesso in panchina) e soprattutto farà adesso il Mondiale. Da capire se proprio in America possa schizzare il suo valore, ad ora è certamente un obiettivo raggiungibile ma che chiaramente non scalda la piazza.

Più appeal ce l’ha invece Laurienté, reduce da una stagione pazza e positiva se si pensa a come (non) era iniziata: destinato alla Premier e già venduto al Sunderland per 20 milioni di euro, il mancato accordo tra il giocatore e i Black Cats fece saltare il banco. Così il rientro a Reggio Emilia e una stagione in grande spolvero: il valore del calciatore è sotto gli occhi di tutti e un po’ come Koné, piace a tanti club italiani e stranieri. Costa tanto, alla Fiorentina farebbe comodo eccome ma difficilmente i viola riusciranno a corrispondere tanti soldi ai neroverdi, oltre al fatto che lo stesso Laurienté potrebbe ricevere offerte più allettanti.