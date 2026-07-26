Kean via da Firenze? Il Como ancora non ha presentato offerte: il quadro
L'eventuale cessione di Moise Kean continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina. L'attaccante potrebbe salutare Firenze nel corso dell'estate, ma il club viola è disposto a prenderne in considerazione la partenza soltanto davanti a una proposta da almeno 40 milioni di euro. Tra le società interessate c'è il Como, che valuta la possibilità di affondare il colpo nelle prossime settimane.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha la necessità di generare risorse attraverso il mercato e per questo il futuro dell'ex Juventus resta tutto da definire. Qualora il Como decidesse di presentare un'offerta ufficiale, dovrà raggiungere la soglia fissata dalla dirigenza viola per ottenere il via libera alla trattativa, 40 milioni di euro.
Nel frattempo, il club gigliato guarda già ad alcune possibili alternative. Tra i profili monitorati c'è Mateo Pellegrino del Parma, attaccante classe 2001 considerato adatto per caratteristiche tecniche e sostenibilità economica. L'argentino percepisce uno stipendio di circa 500 mila euro a stagione e per strapparlo ai ducali sarebbe necessario un investimento intorno ai 20 milioni di euro.
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