L'idolo Neymar, la Viareggio Cup e l'Europeo U17: chi è Federico Croci, baby bomber viola
Mentre Fabio Grosso diventava a tutti gli effetti l'allenatore della Fiorentina, l'attenzione del mondo viola e dei nostri lettori è stata rivolta anche a Federico Croci. Bomber del settore giovanile gigliato, l'attaccante si è laureato ieri Campione d'Europa con l'Italia Under 17, giocando peraltro da sotto età. Nella giornata che sta per concludersi la nostra redazione gli ha dedicato un focus accurato, che racconta le sue origini e la sua "esplosione" di quest'anno: dall'idolo Neymar alla Viareggio Cup conquistata in inverno, fino alla rassegna continentale con la Nazionale Under 17.
Per saperne di più su uno dei talenti più in mostra del settore giovanile della Fiorentina, leggi: Croci d’oro: l’Europa ai suoi piedi. La Fiorentina si gode il suo gioiello e studia il percorso migliore
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