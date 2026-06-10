Koleosho il nome più gettonato per la Fiorentina: chi è e con quale formula può arrivare
Tra i nomi più gettonati per la la prossima stagione della Fiorentina c'è quello di Luka Koleosho, esterno d'attacco del Burnley in prestito al Paris Fc nella seconda parte della stagione dopo i primi 6 mesi all'Espanyol. L'operazione potrebbe essere intavolata con un prestito con diritto di riscatto altrimenti, a titolo definitivo, la cifra richiesta è tra i 10 e i 15 milioni.
Nato a Norwalk, nello stato americano del Connecticut, da padre nigeriano e madre canadese (con origini italiane), Koleosho è in possesso di quattro passaporti, tra cui quello italiano grazie al quale gioca con la Nazionale azzurra.
Chiamato ad esprimersi sul giocatore, il talent Antonio Bongiorni a Radio FirenzeViola oggi lo ha definito "giocatore dal dribbling devastante, nell'uno contro uno, un Politano più punta"
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