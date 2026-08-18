Kean, la trattativa tra viola e Como stenta (per ora) ad entrare nel vivo

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È stato il focus dedicato a Moise Kean e al suo futuro decisamente incerto uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it. La trattativa tra Fiorentina e Como non è entrata nel vivo perché le cifre sono distanti da quelle che serviranno per aprire un vero tavolo, ma la Fiorentina non ha risposto al Como che Kean è incedibile ma solo che la proposta non è all'altezza della valutazione attuale del proprio attaccante. Questo significa che almeno per qualche giorno sarà necessario tenere alta l'attenzione, perché se il Como dovesse passare da un piccolo grande bluff a una mano vincente, allora la Fiorentina si ritroverebbe senza il centravanti titolare a pochi giorni dalla fine del mercato.

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