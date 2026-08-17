Fiorentina, il programma di oggi: giorno libero ma occhi su Pisa
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Seconda giornata di pausa dagli allenamenti per la Fiorentina. Oggi la squadra viola osserverà infatti un giorno libero, prima di tornare a lavorare domani al Viola Park per riprendere la preparazione e iniziare a concentrarsi sui prossimi appuntamenti con la Roma il prossimo 24 agosto cerchiata sul calendario.
Nel frattempo, però, l'attenzione sarà rivolta anche a Pisa, dove oggi è in programma una sfida di Coppa Italia. Dal confronto contro l'Empoli alle ore 18 uscirà infatti l'avversaria della Fiorentina nel prossimo turno della competizione nazionale, in ogni caso un derby toscano.
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È una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantitàdi Mario Tenerani
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Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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