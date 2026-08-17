Fiorentina, il programma di oggi: giorno libero ma occhi su Pisa

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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Seconda giornata di pausa dagli allenamenti per la Fiorentina. Oggi la squadra viola osserverà infatti un giorno libero, prima di tornare a lavorare domani al Viola Park per riprendere la preparazione e iniziare a concentrarsi sui prossimi appuntamenti con la Roma il prossimo 24 agosto cerchiata sul calendario. 

Nel frattempo, però, l'attenzione sarà rivolta anche a Pisa, dove oggi è in programma una sfida di Coppa Italia. Dal confronto contro l'Empoli alle ore 18 uscirà infatti l'avversaria della Fiorentina nel prossimo turno della competizione nazionale, in ogni caso un derby toscano. 