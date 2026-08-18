Joao Mario rassicura sulle sue condizioni: "Sono pronto per la prossima"

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Nel corso della conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi al Viola Park, Joao Mario ha rassicurato sulle sue condizioni dopo essere uscito un po' acciaccato dalla partita contro il Benevento venerdì scorso in Coppa Italia: "Sono uscito all'intervallo perché ho sentito un dolore e sono uscito per prevenzione. Sto già recuperando e voglio essere pronto per la prossima partita".

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