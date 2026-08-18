Joao Mario e la sua nuova sfida: "Essere alla Fiorentina è un vero onore"
Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato alle parole di Joao Mario, che è stato presentato come nuovo giocatore della Fiorentina oggi presso il Viola Park. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più significative: "L'anno scorso sono arrivato alla Juventus in un calcio differente, al quale non ero abituato. Mi sono dovuto adattare ad un nuovo Paese, a una nuova lingua. La verità è che ho sempre cercato di dare il meglio. Nel calcio ci sono tanti fattori che condizionano le cose. Non ho giocato i minuti che volevo ed è per questo che ho deciso di passare al Bologna e lì le cose sono decisamente migliorate: è stata una scommessa vinta per me. Essere alla Fiorentina per me è un onore. Voglio dimostrare quanto valgo".
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