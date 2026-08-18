Fiorentina, il programma di oggi: seduta e presentazione Joao Mario

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Nella giornata di oggi è prevista la ripresa degli allenamenti al Viola Park, dove la Fiorentina inizierà ufficialmente la preparazione in vista del primo appuntamento di campionato della stagione 2026-2027. La squadra di Fabio Grosso comincerà così a concentrarsi sulla sfida contro la Roma, in programma lunedì sera allo stadio Olimpico, che segnerà l’esordio effettivo dei viola nella nuova stagione di Serie A. La seduta sarà quindi importante per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e preparare nel migliore dei modi una partita subito impegnativa. Grosso avrà a disposizione i suoi giocatori per continuare a lavorare sui meccanismi di gioco e sulle soluzioni che verranno adottate contro i giallorossi. Da valutare gli acciaccati Joao Mario e Arthur Atta.

La presentazione di Joao Mario

La giornata sarà caratterizzata anche da un altro appuntamento molto atteso. Alle ore 15:00, infatti, Joao Mario parlerà al WindTre Media Center per la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Fiorentina. Il portoghese avrà così l’occasione di raccontare le sue prime sensazioni dopo l’arrivo a Firenze e di presentarsi ai tifosi viola.