Kean, il Como e un accordo lontano: ecco la cifra che può soddisfare i viola

vedi letture

Uno dei pezzi che ha avuto maggiore risonanza oggi su Firenzeviola.it è quello che la nostra redazione ha dedicato all'intrigo legato a Moise Kean e all'offerta presentata dal Como sul conto del centravanti viola. Come evidenziato dal nostro direttore Tommaso Loreto, è nell’eventuale incontro a metà strada tra Fiorentina e Como che si gioca la partita Kean, con un esborso da 40-45 milioni (nei quali considerare eventuali bonus) che potrebbe diventare la chiave di volta per un affare che più di un esperto di mercato ha messo in conto ormai da tempo. Di certo nei dialoghi destinati a proseguire anche i tempi avranno il loro valore, tanto più se la Fiorentina dovesse tornare a cercare un’altra punta sul mercato, ma intanto la certezza dopo le piogge odierne è che dopo più di un tuono sul conto di Kean sta cominciando a piovere, almeno a giudicare dal primo passo concreto effettuato dal Como.