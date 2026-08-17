Gudmundsson e un futuro che si sta schiarendo (nonostante la Premier)

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ad Albert Gudmundsson e al suo futuro incerto: l'islandese infatti non ha ancora ricevuto proposte ufficiali. Solo qualche timido interessamento da Premier League e Ligue 1. Su tutti Bournemouth, Aston Villa e Marsiglia, nessuna delle quali ha mai spinto sull’acceleratore. Un po’ come in Serie A la Juventus, che una volta informata della richiesta della Fiorentina da 15-20 milioni di euro si è defilata puntando su altri obiettivi. Così come la pista Atalanta non è mai decollata.

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