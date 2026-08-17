Gudmundsson e un futuro che si sta schiarendo (nonostante la Premier)
FirenzeViola.it
Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ad Albert Gudmundsson e al suo futuro incerto: l'islandese infatti non ha ancora ricevuto proposte ufficiali. Solo qualche timido interessamento da Premier League e Ligue 1. Su tutti Bournemouth, Aston Villa e Marsiglia, nessuna delle quali ha mai spinto sull’acceleratore. Un po’ come in Serie A la Juventus, che una volta informata della richiesta della Fiorentina da 15-20 milioni di euro si è defilata puntando su altri obiettivi. Così come la pista Atalanta non è mai decollata.
Leggi anche: Rebus Gudmundsson: l’islandese non è più sicuro di andarsene. La situazione
Pubblicità
Notizie di FV
Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Questione di cifre, ma pure di tempi per un sostituto: su Kean i viola fanno muro. E il bisogno di vendere riguarda altri
Copertina
Questione di cifre, ma pure di tempi per un sostituto: su Kean i viola fanno muro. E il bisogno di vendere riguarda altri
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com