Kean torna al gol in maglia viola: mancava dal 23 febbraio scorso

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La nuova stagione di Moise Kean è iniziata nel migliore dei modi. Nel 4-1 rifilato al Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, il centravanti viola ha ritrovato il gol con la maglia della Fiorentina, interrompendo un digiuno che durava dallo scorso 23 febbraio. Una rete che vale doppio, perché arriva proprio nel giorno in cui Kean ha ricevuto ufficialmente la maglia numero 9, raccogliendo un'eredità importante nella storia viola.

L'ultimo centro di Kean con la Fiorentina risaliva infatti al 23 febbraio, quando aveva deciso il derby contro il Pisa al Franchi con la rete dell'1-0 al 13'. Da allora, per l'attaccante, era iniziato un lungo periodo senza gol con il club viola. Contro il Benevento, però, Kean ha ritrovato subito il feeling con la porta. Al 35' ha sfruttato l'assist di Joao Mario e, da posizione favorevole, ha battuto Vannucchi per il momentaneo 2-0. Una rete da centravanti, arrivata dopo un primo tempo nel quale la Fiorentina aveva già indirizzato la partita grazie a Gudmundsson.

Un gol importante anche per il morale. Kean è chiamato a essere il riferimento offensivo della squadra di Fabio Grosso e il cambio di numero, dal 20 al 9, certifica ulteriormente il ruolo centrale affidatogli dal club. Dopo mesi complicati, dunque, il nuovo corso riparte da una vecchia certezza: Kean e il gol. E la Fiorentina spera che quello contro il Benevento sia soltanto il primo di una lunga serie.