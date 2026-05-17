Juventus-Fiorentina 0-1, gol annullato a McKennie per una spinta

Juventus-Fiorentina 0-1, gol annullato a McKennie per una spintaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:24Notizie di FV
di Redazione FV

Gol annullato alla Juventus. In particolare a McKennie che al 60’ ha ricevuto in area di rigore viola segnando di testa. La rete si è però sviluppata dopo una vistosa spinta su Gosens, che è cascato a terra chiedendo e ottenendo l’intervento puntuale dell’arbitro.